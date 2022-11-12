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12 Kasım 2022 Cumartesi 17:53:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 17:53:00

Yemen'in Hudeyde kentindeki sığınmacı kampında çıkan yangında 60 çadır kül oldu

Kaynak: AA

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Yemen'in Hudeyde kentindeki El-Ceşşe Mülteci Kampı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 60 çadır kullanılamaz hale geldi.

Hudeyde'deki yerel yönetim konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, kentin güneyinde yer alan Ceşşe Mülteci Kampı'nda çıkan yangından 100 ailenin etkilendiği belirtildi.

Bölgeye gelen Hudeyde Valisi Hasan Ali Tahir, yanan 60 çadırdaki 100 aileye gereken yardımların yapılması yönünde talimat verdi.

Vali Tahir, insani yardım kuruluşlarının desteğiyle mağdur ailelere alternatif yerler temin edileceğini kaydetti.

Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgede bulunan ve Husilerin saldırılarından kaçanların sığındığı Ceşşe Mülteci Kampı'nda binlerce kişi yaşıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Etiketler : yemen sığınmacı yangın
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