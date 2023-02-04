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04 Şubat 2023 Cumartesi 00:36:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 00:36:00

Yemen'deki patlamalarda 1 çocuk öldü, 13 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Yemen'in farklı kentlerinde son iki günde mayın ve savaş kalıntısı mühimmatların patlaması sonucu 1 çocuğun öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yemen Mayın Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin El-Hali ilçesine bağlı Es-Selam Mahallesinde bir mayının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun öldüğü, 1'inin yaralandığı ifade edildi.

Saada, Cevf, Hacce ve Lahic kentlerinde ise mayın ve mühimmatların patlaması sonucu 4'ü çocuk, 2'si kadın 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bu verilerin son 48 saat içinde kaydedildiği aktarılan açıklamada, patlamalardan kimse sorumlu tutulmadı.

Yemen hükümetinden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

8 BİNDEN FAZLA KİŞİ MAYIN MAĞDURU

Yemen hükümeti ve insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla kişinin mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Etiketler : yemen mühimmat patlama
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