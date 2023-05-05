Yemendeki Husiler: Genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazırız

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalına konuşan Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, bu ay yapılacak esir takası görüşmelerinde hükümetle her iki taraftan toplam 1400 kişinin daha serbest bırakılmasını içeren yeni bir anlaşma yapacaklarını hatırlattı.

Anlaşmanın genişletilmesi üzerinde mutabık kalınırsa bunu memnuniyetle karşılayacaklarını ifade eden Murteza, hükümetle genişletilmiş bir esir takası anlaşmasına hazır olduklarını dile getirdi.

Murteza, daha önce üzerinde mutabakata varılan, hükümet güçleri ile esirlerin karşılıklı olarak ziyaret edilmesi anlaşması için de komitelerin oluşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail de 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hükümet heyetinin, önce Husilerin yaklaşık 8 yıldır alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan dahil olmak üzere kaçırılanların ve esirlerin koşullarını görmek için Marib ve Sana arasında ziyaretlerin yapılması, daha sonra 15 Mayıs'ta yeni bir müzakere turuna başlanması konusunda Husilerle anlaştığını söylemişti.

Yemen hükümeti ve Husiler arasında geçen ay yapılan son esir takası anlaşması kapsamında 887 kişi karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.