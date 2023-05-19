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19 Mayıs 2023 Cuma 23:52:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 23:52:00

Yemen'deki Husiler esir ziyaretlerinin ertelendiğini duyurdu

Kaynak: AA

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Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet ile yapılması planlanan esir ziyaretlerinin ertelendiğini açıkladı.

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümetinin anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle esir ziyaretlerinin ertelendiğini savundu.

Murteza, Yemen hükümetine bağlı güçlerin "Marib hakkında şartlar ileri sürmesi nedeniyle" esir ziyaretlerinin "belirlenemeyen bir tarihe ertelendiğini" ifade etti.

Yemen hükümetinin şartları nedeniyle "esir ziyaretlerinin engellendiğini" savunan Murteza, bu durumun "müzakerelerin bir sonraki turunu açıkça engellediğini" ileri sürdü.

Murteza, Birleşmiş Milletler'e (BM) "tüm tarafları anlaşmaya varılan konuları uygulamaya zorlama" yönünde çağrıda bulundu.

YEMEN HÜKÜMETİ: ESİR ZİYARETLERİNİN ERTELENMESİNDEN HUSİLER SORUMLU

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir ziyaretlerinin ertelenmesinden Husileri sorumlu tuttuklarını belirtti.

Fedail, Husi milislerinin mahkumların ziyareti konusunda "seçici davrandığını" ifade ederek, Husilerin yaklaşık 8 yıldır alıkoyduğu Islah Partisi yetkilisi Muhammed Kahtan'ın ziyaretini engellediğini kaydetti.

Ailesinin Kahtan'ı ziyaretine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Fedail, "esirlerin karşılıklı ziyaretlerinin ardından takas konusunda görüşmelerin başlayabileceğini" kaydetti.

HUSİLER İLE YEMEN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ "ESİR TAKASI"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Fedail, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Murteza, 15 Mayıs'ta her iki taraftan esirlerin 20 Mayıs'ta karşılıklı ziyaret edilmesi konusunda BM ile anlaştıklarını söyledi.

Etiketler : Yemen iran hüsiler
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