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30 Temmuz 2023 Pazar 18:37:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 18:37:00

Yemen'deki direniş konseyleri, İran destekli Husilere karşı birleşti

Kaynak: AA

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Yemen'in farklı illerindeki halk direniş konseyleri, İran destekli Husilere karşı mücadelede koordineli hareket etmek için "Halk Direniş Yüksek Konseyi" adı altında güçlerini birleştirdi.

Ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde halk direniş konseyleri temsilcilerinin katılımıyla 2 gün boyunca devam eden konferansın ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre katılımcılar, ülkeyi Husilerin "darbesinden" kurtarmak, çalışmalarını koordine etmek ve performanslarını artırmak için "Halk Direniş Yüksek Konseyi" adıyla yeni bir çatı oluşum altında birleşme kararı aldı.

Askeriye ve emniyet teşkilatıyla bağlantısı olmayan gençlerden oluşan çatı oluşumun başkanlığına Hammud el-Mihlafi getirildi.

Halk Direniş Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Emin Debvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sana, Zemmar, El-Mahvit, İbb, Taiz, Marib ve Aden'deki halk direniş konseylerinden temsilcilerin konferansa geniş katılım gösterdiğini söyledi.

Debvan, halk direniş konseylerinin tek çatı altında birleşmesinin, halk direnişinin, ülkenin "kurtuluş" savaşında daha büyük bir rol oynaması için atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : yemen iran husiler
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