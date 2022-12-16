VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak
Akdenizli ihracatçılar 11 ayda 17,8 milyar dolarlık dış satım yaptı
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü
Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor
"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
16 Aralık 2022 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 20:18:00

Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen'in batısındaki Hudeyde iline bağlı Hays ilçesinde yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

Yemen'de Hudeyde'nin Hays ilçesinde yola döşenen mayın, sivillerin geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada Halil Vehib (12), Mustafa Aşebi (35) ile Sabir Meşhur (15) adında 3 sivil hayatını kaybetti, 12 yaşında bir çocuk da yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

8 BİNDEN FAZLA MAYIN MAĞDURU VAR

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesi'ne (MASAM) ait Twitter hesabından 4 Aralık'ta yapılan açıklamada, Ağustos 2018'den bu yana Yemen genelinde döşenen mayın ve mühimmatlardan 375 bin 302'sinin kontrollü şekilde imha edildiği belirtilmişti.

Etiketler : Yemen Suudi Arabistan mayın patlaması
"Karakterle bağ kurmalıyım"

"Karakterle bağ kurmalıyım"
Set öncesi son gezmeler

Set öncesi son gezmeler
Ayça'yla bir ilişkimiz yok

Ayça'yla bir ilişkimiz yok
Üç çocuğu bir arada

Üç çocuğu bir arada
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış
Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
‘Hadise'li barışma

‘Hadise'li barışma
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX