  • BIST
    109556
  • Dolar
    6,8452
  • Euro
    7,7577
  • Altın
    379,8520
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiliz inşaat malzemeleri şirketi 2 bin kişiyi işten çıkaracak
İtalya'da son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Kovid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Yemen'de Kovid-19'a bağlı ölüm oranı dünya ortalamasının 4 katı
Hindistan'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoğun
Hatay'da uçurumdaki yaralı genç askeri helikopterle kurtarıldı
Bakan Koca: Bugün 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti
Telefonu çekmeyince, çaresizce yanan aracını izledi
AB'den ABD'ye DSÖ kararından dön çağrısı
Fransa, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız oldu
Başkan Erdoğan, D-8'in 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bakan Selçuk: LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Katar ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev istifa etti
Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarından ortak eğitim
Fransa'da eski Başbakan Ballabur'a yakın 6 kişiye yolsuzluktan hapis
Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 652 oldu
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
Pakistan'da 20 kent Kovid-19 salgınında 'sıcak bölge' ilan edildi
Munzur Dağları'nda kar sularıyla debisi yükselen dere ve şelaleler ilgi çekiyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
15 Haziran 2020 Pazartesi 21:42:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 21:42:00

Yemen'de Kovid-19'a bağlı ölüm oranı dünya ortalamasının 4 katı

Kaynak: AA

ABONE OL

BM, Yemen'de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının dünya ortalamasının yaklaşık 4 katı olduğunu belirtti.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de yüzde 25'e yaklaşan ve endişe verici şekilde yüksek olan ölüm oranı, dünya ortalamasından yaklaşık 4 kat fazla." ifadelerine yer verildi.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerden sağlıklı bilgi alınamadığına işaret edilen açıklamada, "Tüm belirtiler, virüsün Yemen'de hızla yayıldığını gösteriyor." uyarısı yapıldı.

BM'den daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle dünyada ortalama ölüm oranı yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

Yemen Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti, 728 vaka tespit edildi. Söz konusu rakamlar, Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER