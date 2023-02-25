Yemen'de iki güvenlik birimi arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

Dali kentinin çeşitli mahallelerinde uzun süre devam eden şiddetli çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışan iki güvenlik birimin bağlı olduğu güçler hakkında ise net bilgi verilmedi.

Yemen'in güneyindeki çeşitli kentlerde BAE destekli GGK ile hükümet güçlerine yakın birlikler arasında dönem dönem çatışmalar yaşanıyor.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında BM öncülüğünde 2 Nisan 2022'de sağlanan ateşkes 6 ay sürmüştü.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.