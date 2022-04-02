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02 Nisan 2022 Cumartesi 23:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 23:30:00

Yemen'de ateşkes başladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler'in girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemenliler ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Ateşkes yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girerken son saatlerde bölgedeki çatışma cephelerinde sükunet hakim oldu.

2 AYLIĞINA ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Etiketler : Yemen Birleşmiş Milletler
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