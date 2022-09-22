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22 Eylül 2022 Perşembe 19:57:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 19:58:00

Yemen Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun

Kaynak: AA

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Yemen hükümeti, BM'nin, ülkenin batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan petrol tankerini kurtarmak için yeterli taahhüt aldığını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Su ve Çevre Bakanı Tevfik eş-Şercebi, Birleşmiş Milletler'in (BM) petrol tankeri Safer'e yönelik acil kurtarma sürecini yürütmek için yeterli taahhütleri aldığını açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

BM'nin Kızıldeniz'deki ciddi çevresel tehdidi ortadan kaldırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle söz eden Şercebi, bu uluslararası çabaların, yüzyılların en kötü çevresel felaketine dönüşebilecek bir olayın önlenmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Şercebi, felaketi önlemek için operasyonu finanse etme sözü veren bağışçılara taahhütlerini hızlı bir şekilde yerine getirmeleri çağrısında da bulundu.

Tankerden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, uluslararası bağışçıların, petrol tankeri Safer'deki petrolü daha güvenli bir gemiye taşımak amacıyla acil durum sürecine başlamak için gereken toplam 75 milyon dolar tutarındaki parayı toplamaya söz verdiğini açıklamıştı.

Yemin'in Hudeyde kenti açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan Safer petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : Yemen hükümeti BM Kızıldeniz
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