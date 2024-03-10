Yemen, iç savaşın gölgesinde 10. ramazana giriyor

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, nüfusun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu ülkede gıda ve ekonomik kriz giderek ağırlaşacak gibi görünüyor.

İnsani krizle birlikte ekonomik krizin de yaşandığı ülkede başta un ve sebze olmak üzere gıda fiyatlarında görülen artış halkın büyük kısmı üzerinde yıkıcı etki oluşturuyor.

- "ARTIK GÜNLÜK GIDAMIZI DAHİ ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Savaşın gölgesinde 10. ramazana giren Yemenliler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yaşayan ve motosikletiyle yolcu taşıyarak 7 kişilik ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan 60'lı yaşlardaki Abdullah Nasır bunlardan biri.

Para olmadığı için ramazan ihtiyaçlarından hiçbir şey satın alamadıklarını belirten Nasır, "Dünyanın en kötü yaşam şartları altında onuncu ramazanımızı karşılıyoruz. Savaş nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar altında artık günlük gıdamızı dahi almakta zorlanıyoruz." dedi.

Evin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün motosikletle yolcu taşıdığını dile getiren Nasır, "İlerlemiş yaşım ve çeşitli hastalıklarım nedeniyle artık çalışmakta zorlanıyorum. Ancak 7 kişilik ailemin günlük gıda ihtiyacını karşılamak için ramazan ayında gündüz bile çalışmak zorunda kalıyorum." diye konuştu.

- "RAMAZAN AYINA HAZIRLIK YAPMAK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Yemenli ev hanımı Ummu Habib de ailesinin içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle ramazan için gerektiği gibi hazırlık yapamamaktan ve ramazan sevincini yaşayamamaktan şikayetçi.

60'lı yaşlardaki Ummu Habib, "Henüz mübarek ayın ihtiyaçlarını alamadık, geçim şartlarımız zor. Ülkenin şartları ve yüksek fiyatlar her yönden bizi kuşatıyor. Ramazan ayına hazırlık yapmak artık mümkün değil." şeklinde konuştu.

Mevcut durumu savaş öncesi durumla karşılaştıran yaşlı kadın şunları söyledi:

"Eskiden şaban ayı ortasında hurmalarımızı alır tüm ihtiyaçlarımızı karşılar ramazan ayına öyle hazırlanırdık. Ama artık durum dayanılmaz hale geldi. Savaş, insanları ramazan neşesinden mahrum bırakan yoksulluk ve hastalıklara sürükledi."

Tek çözümün "Yemen'in her yerinde barışın sağlanması" olduğunu vurgulayan Ummu Habib, çatışmaların sona ermesini ve insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesini istedi.

- RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞILAR DURGUN, PAZARCILAR MÜŞTERİSİZ KALDI

Yemenli tüccar Muaz el-Muraysi ise indirime gitmelerine rağmen ramazan öncesi müşterisiz kalmaktan şikayetçi.

Muraysi, Yemen'de halkın çoğunun yıllardır devam eden iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla tüccarların inisiyatifiyle bazı mallarda indirime gittiklerini ifade eden Muraysi, ancak çarşı ve pazarda durgunluğun hakim olduğunu ve müşterisiz kaldıklarını dile getirdi.

Ramazanla birlikte alışveriş mekanlarında kalabalıklar görülse de alım gücünün zayıf olması nedeniyle insanlar ürünlere sadece bakmakla yetiniyor ve istediklerini alamıyor.

- RAMAZAN SEVİNCİ YERİNİ GEÇİM ENDİŞESİNE BIRAKTI

Yemenli yazar İftihar Abdu, ülkede artık hayatın savaş öncesi gibi olmadığını insanların yüzlerinde ramazan sevincine dair bir ize rastlanmadığını dile getirdi.

Savaşın gölgesinde 10'uncu ramazana girdiklerine işaret eden Abdu, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde ramazan ayının gelişi, birçok hane reisi için endişe ve korku kaynağı haline gelmiş durumda. İnsanların cepleri boşalmış, fiyatlar aşırı yüksek, gelirlerde ise ciddi düşüş söz konusu. Yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardımlar da artık çok düşük seviyede."

Abdu, son dönemde çatışma alanlarında kısmen sükunetin hakim olmasına rağmen, para birimindeki değer kaybı, petrol ihracatının durması ve Kızıldeniz'deki krizin de etkisiyle yaşam şartlarının ciddi derecede kötüleştiğini vurguladı.

Yemen'de başta buğday ve türevleri, sebze ve meyveler, pirinç ve bazı temel gıda maddeleri olmak üzere ana emtia fiyatları son iki yılda ciddi derecede arttı.

- YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.