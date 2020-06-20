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20 Haziran 2020 Cumartesi 00:21:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 00:21:00

Yemen hükümeti: Güney Geçiş Konseyi'nin Sokotra'da devlet kurumlarını ele geçirmesi darbedir

Kaynak: AA

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Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin Sokotra ilindeki devlet kurumlarını ele geçirmesi ve sivillerin bombalamasını, darbe olarak nitelendirdi.

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra ilindeki devlet kurumlarını ele geçirmesi ve sivillerin bombalamasını, darbe olarak nitelendirdi.

Hükümetin Yemen resmi ajansı SABA'da yayınlanan açıklamasında, "GGK'nın Sokotra'da devlet kurumlarını ele geçirmesi darbedir. Bu darbe kabul edilmeyecek ve müsamaha gösterilmeyecektir." denildi.

GGK'nın saldırılarının, Suudi Arabistan'ın Riyad anlaşmasının uygulanması sürecini geri kazanmak için harcadığı yoğun çabalarına verilen "saldırgan ve alaycı bir cevap" olarak değerlendirilen açıklamada, GGK'nın Sokotra'da kontrolü sağlamasının, bu güçlerin ve onların destekçisi BAE'nin Riyad anlaşmasına yönelik gerçek tutumunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden, Sokotra'da askeri güçleri bulunması hasebiyle sorumluluklarını üstlenmesi ve GGK'nın saldırılarını durdurmak için acilen ve ciddi bir şekilde harekete geçmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) olmak üzere ilgili örgütlere, Sokotra'yı tehdit eden yıkıcı eylemlere karşı kararlı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, bugün hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

RİYAD ANLAŞMASI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Ancak GGK, 26 Nisan'da tek taraflı şekilde güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmişti.

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