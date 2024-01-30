VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da çiftçilerden hükümete protesto
İşgalci İsrail 18 Filistinliyi gözaltına aldı
"Halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz"
2 PKK'lı terörist öldürüldü
AK Parti Kongre Merkezi açıldı... "Ortak aklın nişanesi olacak"
HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verildi
30 Ocak 2024 Salı 11:41:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 11:41:00

"Yasa dışı yerleşim yerlerinin inşası" çağrısına ABD'den tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden bakanların da katıldığı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı "sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi.

Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'de düzenlenen konferansa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konferanstaki bazı söylemlerin "sorumsuzca, pervasızca ve kışkırtıcı" olduğunu belirten Kirby, "Bu söylemler, Gazze topraklarında herhangi bir küçülme olamayacağına dair net şekilde ortaya koyduğumuz beyanımızla uyuşmuyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu söylemleri kullanan "birkaç bakanın kendi adlarına konuştuğunu" savunan Kirby, "Bu durum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesi ile açık iletişim hattına sahip olmadığımız anlamına gelmiyor." dedi.

NE OLMUŞTU

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim 2023 olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla konferans düzenlenmişti.

Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.

Etiketler : abd israil tepki
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX