Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin lideri: Trump İsrail'in dostu değildir
Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden Elhayani, sözde Orta Doğu barış planına işaret ederek, 'ABD Başkanı Trump ve danışmanı Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar.' dedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin liderlerinden David Elhayani, sözde Orta Doğu barış planına işaret ederek, "ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanı Jared Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." dedi.
ABD yönetiminin, İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhakı" planını yavaştan almasını istediği yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Elhayani, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, Başkan Trump ve damadı Kushner'i topa tuttu.
Trump ve Kushner'in amacının, sözde barış planını ABD'de Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak olduğunu söyleyen Elhayani, "Trump ve Kushner, İsrail ve yerleşim birimlerinin güvenliğini akıllarından geçirmiyorlar. Trump ve Kushner, hazırladıkları planla İsrail'in dostu olmadıklarını kanıtladılar." ifadelerini kullandı.
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