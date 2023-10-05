VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz'de silahlanma yarışı: Komşunun ilk Belharra sınıfı fırkateyni tanıtıldı
Japonya'da 6,6'lık deprem
Vuracağız uzak durun!
Yargıç ve savcıyı hedef aldı: Trump mahkemeyi terk etti
ABD'li sözcüyü zorlayan YPG sorusu: Cevap vermekten kaçındı
Instagram Avrupa'ya reklamsız 14 dolar
05 Ekim 2023 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:50:00

Yargıç ve savcıyı hedef aldı: Trump mahkemeyi terk etti

Kaynak: İHA

ABONE OL

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının üçüncü gününde mahkeme salonunu terk etti. Trump, Başsavcı Letitia James ve Yargıç Arthur Engoron'a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının üçüncü gününde öğle arasında mahkemeyi terk etti. Başsavcı Letitia James ve Yargıç Arthur Engoron'a yönelik sert eleştirilerini sürdüren Trump, seçim anketlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın önünde olması nedeniyle kasıtlı olarak dava ile oyalandığını iddia etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının üçüncü gününde Manhattan'daki Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne geldi. Davanın sanıklarından olan ve ilk kez mahkemeye gelen oğlu Eric Trump ve avukatları Alina Habba ve Chris Kise de Trump'a eşlik etti. Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, davanın kendisine yönelik bir siyasi suikast olduğu iddiasını yineleyerek, "Bu dava bir rezalet. Böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Haksızlığa uğradığını savunan Trump, "Bu bir cadı avı. Bu, Trump Tower'da yürüyen merdivenlerden indiğim gün başlayan cadı avının devamı ve ülkemiz için bir utanç" dedi.

YARGIÇ VE SAVCIYI HEDEF ALDI

Emekli Muhasebecisi Donald Bender'in çapraz sorgusuna devam edilen duruşmayı Florida'daki malikanesine dönmek üzere öğle arasında terk eden Trump, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davaya bakan Yargıç Arthur Engoron'u siyasi tutum takınmakla eleştiren Trump, "Neye karar vereceğini zaten biliyor. O demokrat bir yargıç" dedi. New York Başsavcısı Letitia James'i ise "düzmece dava" açmakla itham eden Trump, "Şu anda Iowa'da, New Hampshire'da, Güney Carolina'da ya da Ohio'da olmayı tercih ederdim. Ancak burada sıkışıp kaldım. Çünkü beni meşgul etmek için Washington'daki Adalet Bakanlığı ile iletişim kuran yozlaşmış bir başsavcı var. Çünkü anketlerde büyük farkla Biden'ın önünde gidiyorum" dedi. Zorunlu olmadığı halde neden duruşmalara katıldığı sorulan Trump, dava sürecine atıfla "Bunun ne kadar yozlaşmış olduğunu basına göstermek istedim. Çünkü bunu yapabilecek başka kimse gözükmüyordu" diye konuştu.

BAŞSAVCI JAMES: "BAY TRUMP GİTTİ, ŞOV BİTTİ"

Başsavcı James de öğleden sonraki duruşma oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadelerini "saldırganca" ve "temelsiz" olarak niteledi. "Bu dava, kişiler dolandırıcılık düzenine dahil olduğu için açıldı. Bu tarz zorbalıklara boyun eğmeyeceğim" diyen James, "Bay Trump artık burada değil. Donald Trump şovu sona erdi. Bu siyasi bir gösteriden, bağış toplama amaçlı bir şovdan başka bir şey değildi" şeklinde konuştu.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Öte yandan Trump'ın savunma ekibi, Yargıç Engoron'un geçen hafta Trump ve diğer sanıkları dolandırıcılıktan sorumlu bulduğu karara itiraz etti. New York Temyiz Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Engoron'un yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının ve hukuki hatalar yapıp yapmadığının değerlendirilmesi talebinde bulunuldu.

SİVİL DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR

New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022'de açılan sivil dolandırıcılık davasında Trump, çocukları, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmak ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri abartılan varlıkların arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı. Dava kapsamında savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanması ve Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesi talebinde bulunmuştu.

Etiketler : New York Başsavcısı Letitia James Donald Trump Sivil Dolandırıcılık Mahkeme Salonu Trump
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX