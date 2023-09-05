Yaralı Türk kadın denizciyi Suudiler kurtardı
Kaynak: AA
Suudi Arabistan sınır muhafızları, Kızıldeniz'de gemide yaralı bulunan Türk kadın denizciyi kurtardı.
Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, Kızıldeniz'de bir gemide başından yaralanan Türk kadın denizciyi tedavi amacıyla gemiden tahliye ettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.
Kureyni, çağrı üzerine geminin Kızıldeniz'deki yerinin tespit edildiği ve yaralı denizcinin gemiden ekiplerce tahliye edildiğini belirtti.
Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.
Kureyni, denizcinin kimliği ve başından yaralanma olayına ilişkin bilgi paylaşmadı.
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