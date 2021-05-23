Filistin Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sürdürmesi" şiddetle kınandı.

Açıklamada, "İşgal devleti, Harem-i Şerif üzerindeki kontrolünü, Yahudileştirme çabalarıyla, zamansal ve mekansal olarak bölme planlarıyla güçlendirmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas ve Filistin direnişi ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır. İsrail, Kudüs'e ve mübarek Mescid-i Aksa ile beraber Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma yönünde gelen uluslararası çağrıları göz ardı ediyor.

ŞEYH CERRAH MAHALLESİ MESELESİ

Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yönelik ihlal ve yeni önlemleri de kınandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

İsrail'in Kudüs'e, mukaddesatına ve vatandaşlarına yönelik devam eden işgal saldırıları, ateşkesi istikrara kavuşturmaya ve barış sürecini canlandırmaya yönelik uluslararası duruşları ve çabaları boşa çıkarıyor.

İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, bu sabah Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, bölgede gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.