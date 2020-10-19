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19 Ekim 2020 Pazartesi 16:54:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 16:54:00

Yahudilerden Prens Selman'a 'Siyon Dostları' ödülü

Kaynak: AA

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Siyon Dostları Müzesi, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu 11 kişiyi 'Siyon Dostları' ödülüne layık gördü.

Siyon Dostları Müzesi'ne ait internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İsrail yönetiminin düzenlemiş olduğu Hristiyan Medya Zirvesi'nin dördüncüsü Batı Kudüs'te düzenlendi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katıldığı zirve, Batı Kudüs'teki Siyon Dostları Müzesi'nde yapıldı.

Siyon Dostları Müzesi kurucusu Dr. Mike Evans, zirvede bu yılki Siyon Dostları ödülüne layık görülen 11 kişinin isimlerini açıkladı.

Ödüle layık görülenler arasında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum gibi isimler yer alıyor.

Listede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said de bulunuyor.

Siyon Dostları ödülü, İsrail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere veriliyor.

Önceki yıllarda, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da bu ödül verilmişti.

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