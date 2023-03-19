VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te kiliseye saldırdı
Hadise: Normale dönmek bana zor geliyor
Yaşananlar yüreğimize ağır geldi
Afetzedelere el uzattı
Twitter'a yeni özellik geldi: Yer imlerine eklenme sayısı
Felçli kocasının yerine ocağın başında!
Organlarıyla 4 kişiye "can" oldu
İki Türk oyunu Güney Kore yolcusu
Kovid testi pozitif çıktı
Sakatlandı
Mesut Özil ile Amine Gülşe'den aşk pozu
Müjde Uzman, Insomnia hastası olduğunu açıkladı
Filmden ilk kare
Fransa'da yardım toplayacak
"Artık güzel günlere kavuşalım"
İyi olmaya çalışıyoruz
Oynamıyorlar yaşıyorlar
Korku kültürü ile ebeveynlik yapılmaz
Travmalar rüyalara girebiliyor
Temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanın
Deprem korkusu panik atağı tetikler
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İttihad-ı Vatan'dan İttihat ve Terakki'ye: Yeni aktörler
Tahıl Koridoru'nda sürenin uzatılmasının fiyatlardaki düşüş trendini sürdürmesi bekleniyor
19 Mart 2023 Pazar 15:48:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 15:48:00

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te kiliseye saldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesindeki tarihi "Azize Meryem Kabir Kilisesi" cemaatine saldıran bir Yahudi yerleşimci gözaltına alındı.

Saldırgana müdahale eden kilisenin güvenlik görevlisi Bilal Ebu Naab, olaya ilişkin konuştu.

Ebu Naab, "İki Yahudi yerleşimciyi getiren taksi şoförü bana yerleşimcilerin başlarındaki kipayı çıkartarak ellerindeki çantayla Azize Meryem Kilisesi'ne girdiklerini söyledi." dedi.

Kiliseye ulaştığında saldırganlardan birinin kapıyı tutuğunu ve bağırdığını, diğerinin de elindeki demir çubukla kilisede bulunanlara saldırdığını belirten Ebu Naab, olay esnasında cemaatten bir kişinin yaralandığını ve saldırgana kilisedekilerle müdahale ettiklerini aktardı.

Kaçan diğer Yahudi yerleşimciyi taksi şoförünün yakaladığını söyleyen Ebu Naab, polisin olay yerine geç geldiğini, bu sırada diğer saldırganın kaçtığını kaydetti.

Ebu Naab, saldırganların Yahudi yerleşimci olduğuna, saldırı sırasında İbranice küfürler ettiğine dikkati çekti.

İsrail Polisi: Saldırganın akıl sağlığı yerinde değil

İsrail Polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Zeytin Dağı'ndaki bir kilisede bazı kişilerin cemaati demir çubukla tehdit ettiği ihbarı alındığı belirtildi.

Cemaati demir çubukla tehdit eden şüphelinin, İsrail'in güneyinden akıl sağlığı yerinde olmayan 27 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı. Açıklamada, olay sonucu yaralanma ve kilisede hasar oluşmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "kutsal mekanlara saldırı ve her türlü şiddet olayına karşı kararlılıkla hareket edileceği ve failleri adalete teslim etmek için taviz verilmeyeceği" vurgulandı.

Saldırganın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bugün mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan İsrail Polis Sözcülüğünden bir kaynak ise şüphelinin "akıl sağlığı yerinde olmayan bir Hristiyan olduğunu" ileri sürdü.

Filistin Dışişleri Bakanlığından ABD'ye çağrı

Yazılı açıklama yayımlayarak saldırıyı kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu olayın "İsrail'in Kudüs'teki Hristiyan ve Müslüman kutsallarını hedef almasının son örneği olduğunu" belirtti.

Bakanlık, Yahudi yerleşimci saldırılarının tekrarlanmasının İsrail'in "Kudüs'ü İsraillileştirme ve Yahudileştirme suçları kapsamında" olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, genelde Filistin halkı özelde ise Kudüs ve kutsallarına saldırılarının durdurulması için etkili bir uluslararası ve ABD müdahalesi" çağrısı yapıldı.

Doğu Kudüs'te Hristiyanlara ve kutsal mekanlarına yerleşimci saldırıları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyan cemaati ve kutsal mekanlarına yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti son dönemde artış gösteriyor.

Fanatik bir Yahudi yerleşimci geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Çile Yolu üzerindeki tarihi kiliseye saldırmıştı. Yerleşimci, elindeki çekiçle 1920'lerde yapılmış ahşap Hazreti İsa heykelini kırmıştı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan cemaatinin kiliseleri ve uluslararası liderleri, İsrail hükümetini, fanatik Yahudi yerleşimcilerin kutsal mekanlara, din adamlarına ve halka yönelik saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan açıklamalar yapmıştı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İki isim de geçmişte Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği şiddet olaylarına karışmıştı.

Etiketler : yahudi yerleşimciler doğu kudüs kilise

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX