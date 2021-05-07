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07 Mayıs 2021 Cuma 00:18:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 00:18:00

Yahudi yerleşimciler, iftar yapan Filistinlilere saldırdı

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İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddetini sürdürüyor. Yahudi yerleşimciler bu kez iftar yapan Filistinlilere taş ve cam şişelerle saldırdı. Çıkan arbedede iftar sofrası dağılırken, taraflar İsrail polisinin müdahalesiyle ayrıldı.

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddetini sürdürüyor. Yahudi yerleşimciler bu kez iftar yapan Filistinlilere taş ve cam şişelerle saldırdı. Çıkan arbedede iftar sofrası dağılırken, taraflar İsrail polisinin müdahalesiyle ayrıldı.

İsrail'in evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurdu.

Bu sırada Yahudi yerleşimciler iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başladı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı, iftar masaları dağıldı.

MİLLETVEKİLİNDEN ARAP KARŞITI KIŞKIRTMALAR

Öte yandan mahalleye gelen aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir de Yahudi yerleşimcilerin safında yer alarak, Arap karşıtı kışkırtmalarda bulundu.

Bir süre sonra bölgeye gelen İsrail polisi tarafları ayırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" bugüne kadar süre tanımıştı.

Etiketler : Filistin Yüksek Mahkeme Kudüs Sulh Mahkemesi
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