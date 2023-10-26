Yahudi yerleşimciler Filistinlilere 280 saldırı gerçekleştirdi

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik 280 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı raporda, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Rapora göre, Yahudi yerleşimciler, Kudüs ile Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı 7 Ekim'den bu yana 280 saldırı düzenledi.

Saldırılarda, 6'sı Nablus, biri Ramallah yakınlarında olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yahudi yerleşimciler, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla Filistin beldelerine baskın düzenlenmek, Filistinlileri darbetmek, ağaçları sökmek ve yolları kapatmanın yanı sıra Filistinli ailelere, çiftçilere ve mülklerine karşı saldırıda bulunuyor, evlerini kundaklayıp, su hatlarına zarar veriyor.

Söz konusu saldırıların 78'i El Halil, 78'i Nablus, 32'si Ramallah, 26'sı Beytüllahim, 23'ü Selfit, 15'i Eriha, 12'si Tubas, 9'u Kudüs, 3'ü Kalkilya, 3'ü Cenin, biri ise Tulkerim'de gerçekleşti.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'da da Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerinin korumasında Filistinlilere ve mülklerine karşı saldırılarını dikkat çekici boyutta arttırdığı görülüyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 146 büyük, 140 kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 694 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.