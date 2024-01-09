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Yahudi işgalciler Filistinlilerin zeytin mahsulünü çaldı
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09 Ocak 2024 Salı 00:11:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 00:11:00

Yahudi işgalciler Filistinlilerin zeytin mahsulünü çaldı

Kaynak: İHA

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Abluka altındaki topraklarda Yahudi işgalci zulmü devam ediyor. İki Yahudi işgalci Filistinlilere ait zeytinleri çaldı.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait zeytinleri çaldı.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi işgalci tarafından çalındı.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntüler ile Yahudi işgalcilerin hırsızlığı belgelendi. Yesh Din, "Bugün erken saatlerde Yesh Din'in saha araştırmacısı, iki işgalcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistin topraklarından zeytin çaldığını belgeledi. Bu olay Itamar yerleşimi yakınlarında gerçekleşirken, İsrail güvenlik güçlerine ait araçlar oradan geçti ve onları durdurmak için hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Yahudi işgalcilerin zeytin ağaçlarına ellerindeki sopalarla vurarak zeytinleri yanlarında getirdikleri çuvallara topladığı görüldü.

Etiketler : israil işgali zeytin hırsızlığı yahudi
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