VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Netanyahu için çember daralıyor: İstifa çağrısı yapan kendi halkını gözaltına aldırdı
Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Dışişlerinden İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki: "İşgalcilerin saldırıları kabul edilemez"
Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık tutuklandı
İşgalci İsrail ordusundan flaş 7 Ekim açıklaması: Hamas, Gazze Tümeni Komutanı'nı öldürdü
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
02 Aralık 2023 Cumartesi 22:25:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 22:25:00

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Salfit kentine saldırı düzenledi, 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Salfit'in kuzeybatısındaki Karave Beni Hassan beldesine saldırı düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin gerçek mermi kullandığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

FİLİSTİNLİLERE AİT ARAÇ VE EVLER KUNDAKLANDI

Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin kuzey kısmına saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin 3 Filistinliyi yaraladığını ve mülklerine zarar verdiğini belirtti.

Asa, yerleşimcilerin Filistinlilere ait iki evi ve iki aracı ateşe verdiklerini ifade etti.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin, saldırının başından bu yana olay yerinde bulunduğunu ve yaşananların onların korumasında gerçekleştiğini söyledi.

Filistin Kızılayından gün içinde yapılan açıklamada, Nablus yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda kullanılan gerçek mermiyle 7 Filistinlinin yaralandığı, biri 5 aylık, diğeri 2 yaşında çocukların da aralarında bulunduğu 27 kişinin atılan biber gazından etkilendiği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 252'ye yükseldi, yaklaşık 3 bin 100 kişi yaralandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Etiketler : Batı Şeria Yahudi yerleşimciler saldırı
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX