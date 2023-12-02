Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Salfit'in kuzeybatısındaki Karave Beni Hassan beldesine saldırı düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin gerçek mermi kullandığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

FİLİSTİNLİLERE AİT ARAÇ VE EVLER KUNDAKLANDI

Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin kuzey kısmına saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin 3 Filistinliyi yaraladığını ve mülklerine zarar verdiğini belirtti.

Asa, yerleşimcilerin Filistinlilere ait iki evi ve iki aracı ateşe verdiklerini ifade etti.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin, saldırının başından bu yana olay yerinde bulunduğunu ve yaşananların onların korumasında gerçekleştiğini söyledi.

Filistin Kızılayından gün içinde yapılan açıklamada, Nablus yakınlarındaki Beyta beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda kullanılan gerçek mermiyle 7 Filistinlinin yaralandığı, biri 5 aylık, diğeri 2 yaşında çocukların da aralarında bulunduğu 27 kişinin atılan biber gazından etkilendiği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 252'ye yükseldi, yaklaşık 3 bin 100 kişi yaralandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.