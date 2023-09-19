VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
X platformu tüm kullanıcılar için ücretli olabilir
Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
AB dışişleri bakanları gelecek toplantılarını Kiev'de yapacak
Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
19 Eylül 2023 Salı 11:35:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:35:00

X platformu tüm kullanıcılar için ücretli olabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişebilmek için tüm kullanıcıların ücret ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

Musk, görüşmede "antisemitizm" konusunu da ele aldı

Musk, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde, X platformundaki "antisemitizm" içerikli paylaşımlara da değinerek, bunların hepsine karşı olduğunun altını çizdi.

Platformda, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi arasındaki dengeyi tutturmanın zor olduğunu kabul eden Netanyahu da Musk'ı bu dengeyi doğru kurmaya çağırdı.

Etiketler : Elon Musk CEO Tesla
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX