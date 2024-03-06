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Tayland'da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı
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06 Mart 2024 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 16:30:00

Tayland'da 1 yılda hava kirliliğinden 10.5 milyon kişi hastalandı

Kaynak: DHA

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Tayland'da hava kirliliği kaynaklı hastalık vakası 2023'te 10.5 milyon olduğu açıklandı. Dünya Bankası 2021 verilerine göre ülke nüfusu 71.6 milyon.

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Gelişim Konseyi (NESDC), 2023 yılının 4. Çeyreğine ait genel sosyal gelişim raporunda sadece 2023 yılında 10.5 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklardan muzdarip olduğu açıklandı.

2022 yılında 79 bin 374 olan grip vakası 2023 yılında pandeminin sona ermesiyle 478 bin 175 olarak kayıtlarda yer aldı.

NESDC'nin raporunda şu ifadelere yer verildi;

"Sürveyans hastalıklarından kaynaklanan vakalar 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 170,0 oranında artmıştır. Bu artış temel olarak, hızlı hava değişiklikleri ve bir önceki çeyrekte devam eden salgına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat artan grip hastalarından kaynaklanmıştır. 2023 yılında sürveyans hastalık vakaları 2022 yılına kıyasla yüzde 116,7 oranında artış göstermiştir.

İleriye dönük olarak ele alınması gereken konular arasında psikiyatri hastaları arasındaki şiddetin izlenmesi, Taylandlı kadınlar arasında en yaygın kanser olmaya devam eden meme kanseri ve 2023 yılında 10.5 milyon kirlilik kaynaklı hastalık vakası ile PM 2.5'in (akciğerlerden kana karışan, çapı 2.5 mikrometre olan mikro kirletici) halk sağlığı üzerindeki etkisi yer almaktadır."

Etiketler : hava kirliliği Tayland hastalık vakası
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