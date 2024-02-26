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26 Şubat 2024 Pazartesi 20:39:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 20:39:00

İsveç Başbakanı Kristersson: NATO üyeliği için tarihi bir gün

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Macaristan Ulusal Meclisinde kabul edilmesine ilişkin "tarihi bir gün" nitelendirmesinde bulundu.

Kristersson, X sosyal medya hesabında, "Tarihi bir gün. Artık tüm NATO ülkelerinin parlamentoları, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. NATO'nun güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız." paylaşımını yaptı.

İsveç Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, X sosyal medya hesabından, "İsveç'in başvurusunu, tüm NATO üyesi ülkeler onayladı ve ülkemiz NATO'ya 32'nci üye olma yolunda ilerliyor. İsveç, NATO'nun güvenlik sağlayıcısı olacak. Bu süreçte aldığımız tüm destek için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Nihayet Macaristan Parlamentosunun oylamasıyla onay süreci hazır. İsveç, NATO'nun 32'inci üyesi olacak ve hem ülkemizi hem de NATO'yu daha güçlü ve daha güvenli hale getirecek. Güvenlik ve işbirliği için güzel bir gün." dedi.

Macaristan onay verdi: İsveç NATO üyesi oluyor!

İSKANDİNAVYA ÜLKELERİNDEN İSVEÇ'E TEBRİK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, X sosyal medya hesabından, "Artık son üye ülke olan Macaristan da İsveç'in NATO başvurusunu onayladı. Komşumuzu İttifaka dahil etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." paylaşımında bulundu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, İsveç'i tebrik ederken, bunun NATO için gerçekten güzel bir gün olduğunu söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X hesabından, İskandinavya ülkelerinin NATO'da bir araya gelmesinin "tarihi bir olay" olduğunu belirtti.

Etiketler : İsveç Başbakanı NATO Katılım Macaristan Kabulü
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