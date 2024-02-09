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Alman İstihbarat Başkanı Bruno Kahl Komisyon toplantısında gizli evrak unuttu
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09 Şubat 2024 Cuma 17:42:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 17:42:00

Alman İstihbarat Başkanı Bruno Kahl Komisyon toplantısında gizli evrak unuttu

Kaynak: AA

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Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, Federal Meclis'teki bir komisyon toplantısında, gizli belgeleri unuttuğu ortaya çıktı.

Spiegel dergisindeki haberde, 2022'nin yaz ayındaki Afganistan'la ilgili Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Kahl'ın toplantı sonunda 5 sayfalık gizli bilgi içeren evrakı unuttuğu belirtildi.

Kahl'ın komisyon toplantısında, BND'nin milletvekillerine dosyalara erişim izni vermekte neden yavaş davrandığını açıklarken, bu konuda gizli bilgileri içeren evrakları milletvekillerine sunduğu belirtildi.

BND Başkanı Kahl'ın toplantı sonrası söz konusu gizli evrakları masasında bırakarak ayrıldığı aktarıldı.

Araştırma Komisyonu'nun, BND'nin Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidara geleceğinden haberdar olmamasını ve Alman askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili süreci araştırdığı kaydedildi.

Etiketler : Gizli belgeler Federal Meclis ALMANYA İSTİHBARAT
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