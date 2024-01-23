VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in NATO'ya katılımı görüşülüyor: söz TBMM Genel Kurulu'nda
Türkiye ile İran görüştü: Enerji işbirliği artacak
ABD'den, Haseke'deki üssüne takviye
Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı
Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
AB: İsrail, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemez
23 Ocak 2024 Salı 18:05:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 18:05:00

AB: İsrail, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemez

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da "iki devletli çözüm"de ısrarını yineleyerek, İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto etme imkanına sahip olmadığını vurguladı.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB-Mısır Ortaklık Konseyinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Mısır'ın Orta Doğu'da önemli aktörlerden biri olduğunu belirterek, işbirliğinin artarak devam edeceği mesajı verdi.

Orta Doğu'da İsrail'in karşı olduğunu açıkladığı "iki devletli çözüm" konusunda AB ve Orta Doğulu müttefikler arasında mutabakata varıldığına dikkati çeken Borrell, İsrail dahil hiçbir ülke ve kurumun Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemeyeceğini vurguladı.

Borrell, bu hakkın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından pek çok kez tanındığını hatırlatarak, "İsrail, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını veto edemez veya veto hakkına sahip olamaz. Kimse bu hakkı oylayamaz." dedi.

ŞUKRİ'DEN "DERHAL ATEŞKES" ÇAĞRISI

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası işbirliğinin kritik olduğunun altını çizerek, BM kararları ve uluslararası hukuk temelinde Filistin devletinin kurulacağı iki devletli çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki yıkım ve can kaybının "kabul edilemez ve eşi benzeri görülmemiş" boyuta ulaştığını ifade eden Şukri, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Şukri, İsrailli yetkililer tarafından dile getirilen sözde "gönüllü göç" planlarından endişe duyduğunu aktararak, sivillerin yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Borrell de Gazze'deki nüfusun yerinden edilmesi konusunda Şukri ile aynı endişeleri paylaştığını, AB'nin Gazzelilerin sınır ötesine zorla göç ettirilmesine karşı çıktığını belirtti.

Etiketler : AB Dış İlişkiler İsrail-Filistin Çözümü Josep Borrell
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Doğal güzeller

Doğal güzeller
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX