VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Astronot Gezeravcı Muşlu öğrencilerin "propolis" deneyine başladı
ABD üssüne saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'u ziyaret edecek
MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti
İsrailliler, insani yardımların Gazze'ye girişine engel olmaya çalışıyor
28 Ocak 2024 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 18:47:00

WSJ: İsrail ve Hamas'a ateşkes öngören yeni bir teklif yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif, arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildi.

Taraflara sunulan yeni teklif çerçevesinde, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan İsrailli esir çocuk, kadın ve yaşlıların serbest bırakılması için çatışmalara ilk aşamada 6 hafta ara verilmesinin öngörüldüğü ifade edilen habere göre, bunun karşılığında İsrail'in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması istendi.

Habere göre teklifin bir sonraki aşamasında, Hamas'ın İsrailli kadın esir askerleri ve ardından erkek esir askerleri serbest bırakması ve Gazze'de ölenlerin cansız bedenlerini İsrail'e vermesi önerildi.

Yeni teklifin, Hamas'ın, ABD'den de dahil olmak üzere, uluslararası garantiler almasını kapsadığına işaret edilen haberde, ateşkes süresince 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları nihai olarak durdurabilecek kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceği de ifade edildi.

Esir takası ve ateşkesi içeren yeni teklifin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns'ün bu hafta sonu Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır ve İsrail istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yapacağı görüşmeler öncesi geldiği kaydedildi.

ABD basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edilmişti.

Etiketler : WSJ haber Mısır Ateşkes İsrailli Esirler Arabulucu Ülkeler
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX