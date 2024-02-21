İşgalde yeni plan: "İsrail Gazze'yi ikiye ayıran yol inşa ediyor"

WSJ: İsrail Gazze'yi kuzey ve güney olarak ikiye ayıran bir yol inşa ediyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin İşgalci İsrail ordusundan yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in yapımı devam eden yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki çakıl taşlı yolun, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına uzanarak Gazze kentini ikiye böldüğü kaydedildi.

WSJ'nin ulaştığı uydu görüntülerine göre, Gazze kentini doğu-batı ekseninde kesen eski yolun kuzeyine inşası süren yeni yol, tarlalar ve az nüfuslu yerleşim bölgelerinden geçiyor.

İşgalci İsrail'in Kanal 14 televizyonunda 17 Şubat'ta yayınlanan görüntüler kanıt gösterilerek, İsrailli mühendislerin tasarladıkları güzergah üzerindeki yapıları yıkmayı planladığı ve askeri koridoru genişletmek için yola çakıl dökmeye başladığı bildirildi.

Haberde, söz konusu yolla İsrail ordusunun bölgedeki hareket kabiliyetini "güvenli şekilde" arttırması hedeflenirken, yolun Gazze'deki operasyonlarını sonlandırana kadar ise İsrail'in kontrol ve kullanımına tabi olacağı aktarıldı.

Öte yandan, yol inşasının işgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarını bir sonraki safhaya taşıyacağına işaret edildi.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel, Gazze kentinin kuzey ve güney olarak ayrılmasını "sembolik" olarak nitelendirdi. Nagel, yolun paralelinde bir duvar inşa edilmesini beklemediğini fakat yol üzerinde kontrol noktaları oluşturulabileceğini söyledi.

İsrail ordusu ayrıca, Filistin sınırında, Gazze'nin içerisinde yaklaşık 1 kilometre çapında tampon bölge kuruyor. ABD yetkilileri, Filistinlilerin girişine izin verilmeyeceği belirtilen tampon bölgenin inşasına karşı çıkmıştı.

İşgalci İsrail Gazze'nin kuzeyine yeni bir yol inşa edecek