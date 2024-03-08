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08 Mart 2024 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 10:00:00

Washington'da Filistin destekçisi göstericiler Biden'ın konvoyunun yolunu kesti

Kaynak: AA

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ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.

Etiketler : abd filistin gazze israil joe biden
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