İste ABD ve AB'nin Ukrayna planı

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06 Mart 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 09:30:00

Washington Post'un iddiası: ABD ve müttefikleri sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor

Kaynak: AA

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ABD ve müttefiklerinin sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığı iddia edildi.

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti.

Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un, Rusya güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenski'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Zelenski'nin bu süreçte ABD'li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenski'yi ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ Zelenski
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