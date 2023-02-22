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22 Şubat 2023 Çarşamba 23:42:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 23:42:00

Washington Post: Zelenskiy barış istiyordu, artık zaferin tek çözüm olduğuna inanıyor

Kaynak: Independent, Washington Post

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'yla savaşta geçen bir yıldaki değişimini yazdı. "Göreve Putin'le barışın mümkün olduğunu düşünerek geldi. Şimdiyse zaferin tek çözüm olduğuna inanıyor" değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın yıldönümüne yaklaşıldığı belirtilirken, bu süreçte Zelenskiy'nin tutumunun gittikçe sertleştiği ifade edildi.

Yazıda, komedyenlikten devlet başkanlığına uzanan kariyerinde Zelenskiy için "Göreve Putin'le barışın mümkün olduğunu düşünerek geldi. Şimdiyse zaferin tek çözüm olduğuna inanıyor" değerlendirmesi yapıldı.

WP'ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise şunları söyledi:

"Tabii ki, devlet başkanı da dahil hepimiz değiştik. Onun görev süresinde karşılaştığı zorluklar, kişiyi kaçınılmaz olarak değiştirir. Daha da sert hale geldi mi? Elbette. Daha güçlü hale geldi mi? Bence o zaten her zaman güçlüydü."

"ZELENSKİY, RUSYA'YI YOK EDİLMESİ GEREKEN BİR TERÖRİST DEVLET OLARAK DAMGALADI"

Analizde, Zelenskiy'nin dünya çapında ünlendiğine dikkat çekilerek, "Yaptığı yüzlerce konuşmayla savaşı demokrasiyle otokrasi, özgürlükle tiranlık, adaletle haksızlık arasındaki bir çatışma olarak betimledi" ifadelerine yer verildi.

Yazıda, 2019'da göreve gelmeden önce yürüttüğü seçim kampanyasında Zelenskiy'nin Kremlin yönetimini muhtemel bir partner olarak gördüğü ama artık "Rusya'yı, Batı'nın kurtulması için yok edilmesi gereken bir terörist devlet olarak damgaladığı" değerlendirmesi de yapıldı.

Analizde, Zelenskiy'nin dönüşümüne dair şu ifadelere yer verildi:

"İlk haftalarda aklın galip gelebileceği umuduyla Belarus ve Türkiye'deki görüşmelere elçiler gönderen savaş zamanı lideri artık yok. Deneyimler ve trajedi onu baştan aşağı değiştirdi. (...) Yönetim tarzı savaş koşullarına uyacak şekilde sertleşti. Rusya'ya olduğu gibi Batı'ya karşı tutumu da öyle"

"BİR GECEDE SAVAŞ LİDERİNE DÖNÜŞTÜ"

WP'ye konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ysa savaş başladığında, Zelenskiy'nin adeta bir gecede barış döneminde görev yapan bir devlet başkanından savaş liderine dönüştüğünü söyledi:

"Yönetti. Emirler verdi. Bazıları paniğe kapıldığında onları kontrol altında tuttu. Tüm bunları başkasını örnek almadan, tek başına yaptı. Karar vermekte daha iradeli davrandı. Başkalarının davranışlarına yönelik tutumu da tavizsiz hale geldi.

Başta Almanya ve ABD olmak üzere Batılı ülkeler, tartışmalı bir sürecin ardından bu ayın başında Ukrayna'ya tank göndermeyi kabul etmişti. Kiev yönetimi şimdi de Batı'ya savaş jeti tedariki için baskı yapıyor.

Zelenskiy, 17-19 Şubat'ta 59'uncusu Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında Batı'dan elini çabuk tutmasını isteyerek, "Acele etmemiz lazım. Rusya'nın potansiyelini sınırlayabilmemiz için anlaşmalarımızı, teslimatlarımızı ve kararlarımızı hızlandırmalıyız" demişti.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna

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