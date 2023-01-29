Washington Post: ABD terörist eğitiminde

Joe Davidson'un kaleme aldığı yazıda, ABD Özel Kuvvetleri'ndeki kadın askerlerin hala yoğun şekilde tacize uğradığı anlatıldı. Ancak gazetenin basılı edisyonundaki yazının görselinde çarpıcı bir fotoğraf kullanıldı. Amerikan Özel Kuvvetler askerlerinin, Eylül ayında PKK'lı teröristlere eğitim verdiğini gösteren görsele yer verildi. Böylece, terör örgütünden bağımsız gördüğü YPG'ye sürekli destek veren Washington yönetiminin, terör örgütleri listesindeki PKK ile de yakın temasta olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafaltında, "ABD askerleri, eylülde PKK'ya askeri eğitim veriyor. ABD ordusunun seçkin birimlerindeki kadınlar, Özel Harekat'a entegre olma emri verilmesinden yıllar sonra bile hala engellerle karşılaşıyor" ifadesi yer aldı.