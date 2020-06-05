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05 Haziran 2020 Cuma 09:27:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 09:27:00

Washington DC'deki Floyd gösterileri sakin geçti

Kaynak: AA

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ABD'nin başkenti Washington DC'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösteriler devam ediyor.

George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüne karşı Washington DC'de düzenlenen ve özellikle pazar ile pazartesi akşamı şiddet eylemlerine dönüşen protestolar, şehirde güvenlik güçlerinin yoğunlaştırılması sonucunda son 3 gündür daha sakin geçiyor.

Polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servisin yanı sıra çeşitli askeri ve sivil gücünün görev yaptığı Washington DC sokaklarında, Beyaz Saray'ın karşısında dün bir sokak ileri taşınan güvenlik çemberi eski konumuna döndü.

Ayrıca Beyaz Saray çevresindeki sokaklara yüksek tel çitlerin örülmesi dikkati çekti.

Washington DC'de bugün sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, Beyaz Saray karşısında toplanan göstericilerin sayısı şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından azaldı.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

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