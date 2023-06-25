VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da PKK'ya katılan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
Uzmanlar uyardı: Sahte baklava boğazda yanma yapar
Şifalı Yeşilçam şarkıları
Ekmek kapıları ‘kehribar' olacak
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
25 Haziran 2023 Pazar 08:50:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 08:50:00

Wagner'in kurucusu Prigojin, savaşçıları ile Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya'nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Wagner konvoyu Rostov'dan çıktı ve saha kamplarına doğru yöneldi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Wagner'in Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargahın binasından ayrılarak tüm askeri teçhizatını da şehirden çıkardığı görüldü.

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de Rostov-Na-Donu'dan arabayla ayrıldığına dair görüntüler yer aldı.

TEDBİRLER KALDIRILIYOR

Rusya Federal Karayolu Ajansından (Rosavtodor) yapılan açıklamada, otoyollarda getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın bölgelerde silahlı isyan nedeniyle ilan edilen "terörle mücadele operasyonu" durumunun kaldırılacağı belirtildi.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : rusya wagner yevgeniy prigojin
Aile yemeği

Aile yemeği
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Orduevinde evlendi

Orduevinde evlendi
Köprüde bir can kurtardı

Köprüde bir can kurtardı
Üçüncü kez evlenmek istiyor

Üçüncü kez evlenmek istiyor
Eylül'de evlenecek

Eylül'de evlenecek
Bakım zamanı

Bakım zamanı
Filmde dövüştü

Filmde dövüştü
Yıldızlı performans

Yıldızlı performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX