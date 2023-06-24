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24 Haziran 2023 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 16:08:00

Wagner'in isyanı sonrasında Rostov'da askeri hareketlilik sürüyor

Kaynak: AA

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Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner Grubunun girdiği Rostov ve Voronej'de askeri hareketlilik devam ediyor.

Rostov bölgesi Rostov-na-Donu şehrindeki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, sokaklardaki kritik noktalarda nöbet tutuyor.

Bölgeden çekilen bazı görüntülerde, Wagner savaşçılarının şehrin sokaklarında zırhlı araçlarla nöbet tuttuğu, halkın ise rahatça hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların savaşçılarla sohbet ettiği ve zırhlı araçların üzerine çıkarak fotoğraf çektirdiği gözleniyor.

Bölgede zaman zaman patlama seslerinin geldiği iddia ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve Rostov-na-Donu'da çekildiği öne sürülen bazı görüntülerde ise kentte meydana gelen patlama sonrasında insanların sokakta koşuştuğu görülüyor.

Wagner'in girdiği bir diğer bölge Voronej'de ise bir petrol deposunda yangın çıktı. Yangının sebebi hususunda açıklama yapılmazken yangına 100'den fazla ekip ve 30'dan fazla itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde, kara yollarında hareket eden askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Yine sosyal paylaşım sitelerinde Rus ordusuna ait uçak ve helikopterlerin Wagner üyeleri tarafından düşürüldüğü yönünde görüntüler paylaşılıyor ve iddialar dillendiriliyor.

Ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılırken başkent Moskova'da ise durum sakin ve hayat normal akışıyla sürüyor.

Etiketler : rusya wagner rostov
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