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27 Haziran 2023 Salı 11:06:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 11:06:00

Wagner krizinin yankıları sürüyor

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Rusya'da 24 saat süren Wagner krizinin yankıları sürüyor. Rus Güvenlik Şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rus yönetimine başkaldırmasının ardından bir kez daha ulusa seslenen Putin, Wagner'e 3 seçenek sundu. Öte yandan Putin'in Batı'ya yönelik suçlamalarına ABD Başkanı Joe Biden'dan cevap geldi. Biden, "Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Rusya;'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in isyanının yankıları sürüyor. Prihojin Wagner'İn lağvedileceğini açıklarken Putin'den de Wagner'e 3 seçenek sunuldu. Putin'in Batı'ya yönelik açıklamalarına ABD Başkanı Joe Biden'dan yanıt geldi.

"BAŞARISIZLIĞA MAHKUM"

Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rus yönetimine isyanı sonrasında televizyon kanallarından tekrar halka seslendi. Wagner'in eylemlerinden sonra dayanışma ve vatanseverliği için halka teşekkür eden Putin, "Bu sivil dayanışma, herhangi bir şantajın, iç kargaşa yaratmaya yönelik her girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermiştir." dedi.

Putin, ülkesinde toplumun, yürütme ve yasama gücünün her düzeyde en yüksek konsolidasyonunu gösterdiğini dile getirerek, "Kamu kuruluşları, dini mezhepler, önde gelen siyasi partiler, aslında tüm Rus toplumu anayasal düzeni desteklemek için kesin bir pozisyon aldı. Herkes birleşti ve en önemli şey olan vatanın kaderi için sorumluluk için toplandı." diye konuştu. Olayların en başından itibaren ortaya çıkan tehdidin etkisiz hale getirilmesi, anayasal düzenin, vatandaşların hayatının ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm kararların derhal alındığını vurgulayan Putin, silahlı isyanın her halükarda bastırıldığını belirtti.

DIŞ TEHDİT VURGUSU

Putin, halihazırda muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelen benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmek ve zayıflatmak için, Wagner'in suç eylemlerine gittiğini anladığını aktararak, "Ancak isyanın organizatörleri, ülkelerine, halkına ihanet ederek, suça sürüklediklerine de ihanet ettiler. Onlara yalan söylediler. Onları ölüme ittiler." şeklinde konuştu.

"KARDEŞ KATLİ İSTEDİLER"

Rusya'nın düşmanlarının tam olarak böyle bir "kardeş katli" istediğine dikkati çeken Putin, böylece Rus toplumunun bölünüp kanlı iç çekişmelerde boğulmasının istendiğini belirtti. Putin, cephede başarısızlıklarının intikamını almak isteyenlerin yanlış hesap yaptığını söyledi. Putin, isyancıların önünde duran tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ederek, ölen pilotların cesareti ve fedakarlığının ise Rusya'yı trajik yıkıcı sonuçlardan koruduğunun altını çizdi. "Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve biliyoruz." diyen Putin, bu kimselerin kullanılmaya çalışıldığına işaret etti.

Putin, bu nedenle olayın en başından itibaren doğrudan kendi talimatıyla kan dökülmesini önlemek için adımlar atıldığını hatırlatarak, hata yapanlara tekrar düşünme şansı verdiklerini vurguladı. "Kardeş katliamına gitmeyerek doğru karar veren" Wagner savaşçılarına teşekkür eden Putin, şöyle konuştu:

3 SEÇENEK SUNDU

"Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir. Verdiğim söz yerine getirilecek. Tekrar ediyorum, seçim sizin ama trajik hatasını anlayan Rus savaşçılarının tercihi olacağına eminim."

Etiketler : Rusya Putin Wagner grubu
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