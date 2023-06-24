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24 Haziran 2023 Cumartesi 17:35:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 17:35:00

Wagner grubunun Lipetsk bölgesinde ilerlediği bildirildi

Kaynak: AA

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Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner grubunun, Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdiği bildirildi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.

Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.

RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Wagner grubu sosyal medya hesaplarından, karayollarında hareket eden Wagner'e ait askeri araçlara havadan saldırılar yapıldığını iddia eden paylaşımlar yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

Etiketler : wagner rus yönetimi isyan lipetsk
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