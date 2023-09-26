Wagner grubu, faaliyetlerini Afrika ve Belarus'ta sürdürdüğünü açıkladı

Prigojin'e ait olduğu bilinen "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabından "Wagner Grubu Basın Servisi" adına yapılan açıklamada, paralı savaşçı grubunun Afrika ve Belarus istikametlerinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketin kapatılması söz konusu değil. Özel askeri şirketin komutanlığı hala verilen tüm görevleri gerçekleştiriyor ve şirketi yönetiyor." ifadeleri kullanıldı.

WAGNER LİDERİ RUS KOMUTANLARLA GERGİNLİK YAŞAMIŞTI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "aşçısı" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.

Hükümlülerin de aralarında yer aldığı Wagner grubu, Ukrayna'nın dışında Suriye'deki iç savaş da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker gönderdi.

Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.

PRİGOJİN'İN RUSYA'DA DÜŞEN ÖZEL JETTE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI



Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

Wagner'in hukuken varlığı olmadığını söyleyen Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.