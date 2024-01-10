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Vucic: "Herkes silahlanıyor, Sırbistan da geri kalmayacak"
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10 Ocak 2024 Çarşamba 17:34:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 17:34:00

Vucic: "Herkes silahlanıyor, Sırbistan da geri kalmayacak"

Kaynak: IHA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tüm dünyanın silahlandığını ve Sırbistan'ın da bu konuda geride kalmayacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Rus Evi" olarak bilinen Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ni 90. açılış yıl dönümü vesilesiyle ziyaret etti. Vucic, Sırbistan'ın silahlandırılması ve Rusya ile olan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal'ın ülkesinin silahlanmasının önceliği olacağına yönelik açıklamasını değerlendiren Vucic, "Herkes silahlanıyor ve bu, bölgemizde de böyle. Bize düşen bunun gerisinde kalmamak. Size söyleyebileceğim tek şey, geride kalmadığımız. Çok yakında göreceksiniz. Kesin tarihle birlikte açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HERKES SİLAHLANIYOR"

Vucic, Kosovalı Arnavut gazetecilerin ABD'lilere Sırbistan'ın zorunlu askerlik uygulamasına dönüşüne ilişkin gelişmeleri sorduklarını ve ABD'lilerin ise bu soruya "durumu dikkatli bir şekilde takip ettikleri" cevabını verdiklerini söyledi. Vucic, "Ben de dünyanın her yerinde olup biteni dikkatli bir şekilde takip ediyorum. ABD'yi, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı ve İsveç'i, her yeri dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Dikkatli bir şekilde takip etmek zorunda olmadığınız ve herkesin görüp bildiği şey ise herkesin hiçbir şeyi eksik bırakmadan silahlanmakta olduğu. Fransa'nın da silahlanması mantıklı değil mi" diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın dün Sırbistan'ı "Rusya'nın protektorası" (Himayesi) olarak tanımladığı açıklamalarına da tepki gösteren Vucic, "Sırbistan, ne Rusya'nın, ne İngiltere'nin, ne ABD'nin, ne de Almanya'nın protektorası değildir. Sırbistan, bağımsız ve egemen bir ülkedir" dedi.

"KENDİ SİYASETİNİZİ GÜTMENİZ, BİRÇOĞUNU RAHATSIZ EDİYOR"

Rusya ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Vucic, "Görünüşe göre başkalarını dinlemek yerine kendi siyasetinizi gütmeniz, birçoğunu rahatsız ediyor. Biz Rusya Federasyonu ve daha diğer birçok mesele söz konusu olduğunda kendi bağımsız politikamızı izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vucic, çocukken de geldiği belirtilen merkezdeki ziyaretçi defterine, Sırbistan ve Rusya'nın gelecekte çok daha güçlü ilişkiler tesis edeceğine inandığını yazdı.

Etiketler : Sırbistan silahlanma Aleksandar Vucic.
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