  • BIST
    110940
  • Dolar
    6,8465
  • Euro
    7,6959
  • Altın
    380,1900
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk heyeti Libya'da! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı
Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske şartı
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle örtüşüy ...
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılması teklifi Komisyonda kabul edildi
Libya ordusundan Terhune'deki toplu mezarlar için uluslararası soruşturma çağrısı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kovid-19 sürecine ilişkin rapor hazırladı
Bakan Erdoğan, Bakan Selçuk ve sendika temsilcilerini kabul etti
Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay hayatını kaybetti
Şırnak'ta patlama! 4 işçi hayatını kaybetti
Şüpheli ölümler! 1 yılda hayatını kaybeden 4'üncü K-Pop yıldızı oldu
ABD ile Rusya arasında çarpıcı iddia! Tutuklu değişimi için pazarlık yürütülüyor
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: 111 bin 918'e çıkardık
Darbeci Hafter'in Trablus'taki tahribatı gözler önüne serildi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 448'e yükseldi
Şehit Polis Kara son yolculuğuna uğurlandı
YÖK, 22 tematik alanda doktora bursu verecek
Tutuklanan kadının testi pozitif çıktı, savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti
Acun Ilıcalı küplere bindi! Eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, kızı Melisa'ya yorum yapması üzerin ...
Adana'da park halindeki iki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı! Kritik illeri tek tek açıkladı
FETÖ'ye ait kitaplar ele geçirildi
17 Haziran 2020 Çarşamba 23:11:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 23:20:00

Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi

ABONE OL

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75.yıldönümünde, 1 yıl süreyle genel kuruluna başkanlık yapabilmesini tescil edecek olan oylama, bugün yapıldı.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

ADAYLIĞI ŞUBAT'TA ONAYLANMIŞTI

Bozkır'ın adaylığı, BM Batı Grubunun bu yıl Şubat'taki toplantısında, oybirliğiyle onaylanmıştı.

Bozkır, tek aday durumunda bulunuyor ve yürütülecek oylamanın sonucunda da, Eylül 2020-Eylül 201 dönemiyle BM'nin genel kurullarına başkanlığı üstlenmesi gerçekleşecek.

VOLKAN BOZKIR, KİMDİR

Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası sahibi.

AK Parti'nin yönetimindeki hükümetler döneminde, daha önce 'Avrupa Birliği Bakanı' ve 'Başmüzakereci' olarak görev yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER