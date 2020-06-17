Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75.yıldönümünde, 1 yıl süreyle genel kuruluna başkanlık yapabilmesini tescil edecek olan oylama, bugün yapıldı.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

ADAYLIĞI ŞUBAT'TA ONAYLANMIŞTI

Bozkır'ın adaylığı, BM Batı Grubunun bu yıl Şubat'taki toplantısında, oybirliğiyle onaylanmıştı.

Bozkır, tek aday durumunda bulunuyor ve yürütülecek oylamanın sonucunda da, Eylül 2020-Eylül 201 dönemiyle BM'nin genel kurullarına başkanlığı üstlenmesi gerçekleşecek.

VOLKAN BOZKIR, KİMDİR

Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası sahibi.

AK Parti'nin yönetimindeki hükümetler döneminde, daha önce 'Avrupa Birliği Bakanı' ve 'Başmüzakereci' olarak görev yaptı.