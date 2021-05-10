Vietnam'da günlük rekor: 129 vaka
Vietnam'da son 24 saatte 129 ile günlük en yüksek KOVID-19 vaka sayısı görüldü. Son 1 günde virüs nedeniyle can kaybı olmadı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 129 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3 bin 461'e yükseldi.
Yeni vakaların büyük kısmı başkent Hanoi'de.
VAKALAR, ÇİNLİ UZMANLARLA BAĞLANTILI
KOVID-19 ile mücadelenin başarıyla yürütüldüğü ülkede, 27 Nisan'a kadar olan bir aylık sürede yurt içi vaka görülmüyordu.
27 Nisan'dan bu yana tespit edilen yurt içi 400 vakanın, ülkeye gelen ve 2 haftalık karantinanın ardından testleri pozitif çıkan Çinli uzmanlarla bağlantı olduğu ortaya çıktı.
Ülkede Hanoi'nin yanı sıra birçok bölgede eğitime ara verilirken, eğlence mekanları ile karaoke salonları kapatıldı.
8 AYDIR VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM YOK
Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmazken, ülkede toplamda 35 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Vietnam'da en son 3 Eylül'de 1 kişi KOVID-19 nedeniyle ölmüştü.
750 BİN KİŞİ AŞI OLDU
Ülkede mart ayı başında başlatılan aşılama kampanyasında şimdiye kadar 750 bin civarında kişiye KOVID-19 aşısı uygulandı.