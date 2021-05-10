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10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:26:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:26:00

Vietnam'da günlük rekor: 129 vaka

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Vietnam'da son 24 saatte 129 ile günlük en yüksek KOVID-19 vaka sayısı görüldü. Son 1 günde virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 129 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3 bin 461'e yükseldi.

Yeni vakaların büyük kısmı başkent Hanoi'de.

VAKALAR, ÇİNLİ UZMANLARLA BAĞLANTILI

KOVID-19 ile mücadelenin başarıyla yürütüldüğü ülkede, 27 Nisan'a kadar olan bir aylık sürede yurt içi vaka görülmüyordu.

27 Nisan'dan bu yana tespit edilen yurt içi 400 vakanın, ülkeye gelen ve 2 haftalık karantinanın ardından testleri pozitif çıkan Çinli uzmanlarla bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Ülkede Hanoi'nin yanı sıra birçok bölgede eğitime ara verilirken, eğlence mekanları ile karaoke salonları kapatıldı.

8 AYDIR VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM YOK

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmazken, ülkede toplamda 35 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Vietnam'da en son 3 Eylül'de 1 kişi KOVID-19 nedeniyle ölmüştü.

750 BİN KİŞİ AŞI OLDU

Ülkede mart ayı başında başlatılan aşılama kampanyasında şimdiye kadar 750 bin civarında kişiye KOVID-19 aşısı uygulandı.

Etiketler : Vietnam Sağlık Bakanlığı vaka sayısı
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