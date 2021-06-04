Venüs yeniden keşfedilecek

Dünyaya en yakın gezegen Venüs, bilim dünyasında cehennem olarak adlandırılıyor. Atmosferinde bulunan yoğun karbondioksit bulutlarınının sera etkisi yaratması, Venüs'ü yaşanılabilir olmaktan çok uzak bir yer yapıyor. NASA, Dünya gelişme kaydederken Venüs'ün neden bu hale geldiğini anlayabilmek için, 2030 yılına kadar Venüs'te gerçekleştirecekleri iki farklı görevi duyurdu. DAVINCI+ ve VERITAS olarak adlandırılan bu görevler, bir yandan gezegenin jeoloji tarihini araştıracak bir yandan da gezegenin karbondioksit dolu atmosferinin evrimini inceleyecek.

