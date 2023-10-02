Venezuela'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama
Kaynak: AA
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajı paylaştı.
Bakan Gil, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını kınadıklarını ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.
Gil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Venezuela, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve halkına tümüyle dayanışmamızı sunuyoruz. Yetkililerin terörle mücadelede, vatandaşların güvenliği ve refahının korunması uğruna gösterdiği çabayı takdir ediyoruz."
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