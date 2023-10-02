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02 Ekim 2023 Pazartesi 07:38:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:38:00

Venezuela'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajı paylaştı.

Bakan Gil, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını kınadıklarını ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Gil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve halkına tümüyle dayanışmamızı sunuyoruz. Yetkililerin terörle mücadelede, vatandaşların güvenliği ve refahının korunması uğruna gösterdiği çabayı takdir ediyoruz."

Etiketler : Venezuela Dışişleri Bakanı Gil Ankara X sosyal medya hesabı
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