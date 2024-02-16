Venezuela'daki BM İnsan Hakları Ofisinin faaliyetleri askıya alındı
Kaynak: AA
Venezuela hükümeti, "tarafsız" olmadığını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Ofisinin ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Hükümet, BM personeline ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.
Dışişleri Bakanı Yvan Gil, düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Ofisinin ülkedeki çalışmalarının askıya alındığını ve BM çalışanı 13 kişinin 72 saatte ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtti.
BM'nin, Venezuela'da "amacına uygun davranmadığını" savunan Gil, Karakas'ta 2019'dan bu yana faaliyet gösteren BM Ofisi ile tüm işbirliği kanallarını 30 günde gözden geçireceklerini söyledi.
Gil, ülkeye karşı planlanan "komplo" ve "darbe girişimleri"nde ofisin özel hukuk bürosu işlevi gördüğünü vurgulayarak, "Bu ofiste görevlendirilen personel; sömürgeci, istismarcı ve BM iç tüzüğünü ihlal eden kişilerdir. Bu personelin 72 saatte ülkeyi terk etmesini ve yaptıklarını uluslararası kamuoyuna deklare etmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
BM Ofisinin Venezuela'ya karşı adil davranmadığına işaret eden Gil, "2019'da mutabakat mektubunun imzalanmasından bu yana Ofis, açıkça taraflı bir tutum sergiledi. Anayasal kurumlara yapılan saldırılara, çeşitli suikast girişimlerine, darbelere ve komplolara karşı taraflı hareket etti." diye konuştu.
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