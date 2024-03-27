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27 Mart 2024 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 07:26:00

Venezuela'da seçimlerde 13 aday yarışacak

Kaynak: AA

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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimi için aralarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da yer aldığı 13 ismin adaylık başvurusunun kabul edildiğini belirtti.

Basın toplantısında konuşan Amoroso, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimi için 37 partiden 13 adayın kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Başvuruların dün sonra erdiğini hatırlatan Amoroso, "Bu seçim sürecine siyasi amaçlı katılan toplamda 37 örgüt var. Bu örgütlerin her biri Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası'nın belirlediği koşulları yerine getirdi. CNE, her 6 yılda bir düzenlenen seçimlerle ilgili görevlerini harfiyen yerine getirmiştir." ifadesini kullandı.

Amoroso, seçime katılacak isimlerin Devlet Başkanı Maduro, Luis Eduardo Martinez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Jose Brito, Benjamin Rausseo, Javier Bertucci, Claudio Fermin, Luis Ratti, Enrique Marquez, Manuel Rosales ve Edmundo Gonzalez Urruitia olduğunu kaydetti.

Partilerin başvuru süreçlerinin Anayasa'da belirtilen koşullara göre gerçekleştirildiğini dile getiren Amoroso, "Venezuela Anayasa'sına gösterilen bağlılık nedeniyle katılımcıların her birine teşekkür ederiz." dedi.

Etiketler : venezuela seçim aday
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