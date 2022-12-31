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31 Aralık 2022 Cumartesi 11:20:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 11:20:00

Venezuela'da muhalefet "geçici hükümeti" feshetti

Kaynak: AA

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Venezuela muhalefeti, 23 Ocak 2019'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki "geçici hükümeti" ortadan kaldırdığını duyurdu.

Çevrim içi toplantıda bir araya gelen muhalefet, Guaido ve bazı muhalif eski milletvekillerinin karşı çıkmasına rağmen çoğunluğun kararıyla geçicin hükümetin feshedildiğini bildirdi.

Yaklaşık 8 muhalif partisinin ise sunulan teklifin anayasaya uygun olmadığını savunarak oylamaya katılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Adalet Partisi eski milletvekili Juan Miguel Matheus, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini yenmek için yeni siyasi stratejinin gerekli olduğunu söyledi.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Freddy Guevara da geçici hükümetin ortadan kaldırılmasının "hata" olduğunu belirtti.

GUAİDO'DAN KARARA TEPKİ

Muhalefet lideri Guaido ise geçici hükümet kararının elimine edilmesinin Chavez karşıtları birliğini zedeleyeceğini kaydetti.

ABD ve bazı ülkeler tarafından halen ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanındığını hatırlatan Guaido, "Bugün anayasal aracın ortadan kaldırılması kararı, siyasi gerçeklik açısından bizi iyi bir konuma getirmiyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın yurt dışındaki varlıklarının riske girebileceğini savunan Guaido, mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade ederek gelecek yıl yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinde birlik çağrısında bulundu.

Muhalefet lideri Guaido, kendini o dönem "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela'da 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet, oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Etiketler : venezuela muhalefet geçici hükümet juan guido
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