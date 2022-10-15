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15 Ekim 2022 Cumartesi 10:43:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 10:43:00

Venezuela'da heyelanda ölenlerin sayısı 50'ye çıktı

Kaynak: AA

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Venezuela'nın Aragua eyaletinde 8 Ekim'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Vatandaş Güvenliği ve Huzurdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Remigio Ceballos Lchaso, açıklamasında, Las Tejerias'da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirten Lchaso, ne kadar sürerse sürsün, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Lchaso, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin de desteğiyle 3 bin 200 kişi ve 30 makine ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yiyecek, su, eğitim, sağlık, psikolojik destek ve hepsinden önemlisi Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun talimatları kapsamında halk için her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.

Afet bölgesini 12 Ekim'de ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.

Venezuela'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.

Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afet nedeniyle 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.

Etiketler : Remigio Ceballos Lchaso VENEZUELLA SEL
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