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06 Eylül 2021 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 08:45:00

Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor

Kaynak: AA

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Venezuela ve Kolombiya, sınırları yeniden açma konusunda anlaştı. İlk etapta Kolombiya'daki üniversitelere gitmek üzere 300 Venezuelalı öğrencinin sınırdaki Simon Bolivar Köprüsü'nden geçmelerine izin verileceği bildirildi.

Venezuela ve Kolombiya'nın, Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırları yeniden açma görüşmelerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Kolombiyalı yetkililerle, Venezuela heyeti arasında bir süredir devam eden sınırların yeniden açılması müzakerelerinde anlaşma sağlandı.

Venezuelalı yetkililer, birçok noktada Kolombiyalılarla anlaştıklarını belirterek ilk etapta Kolombiya'daki üniversitelere gitmek üzere 300 Venezuelalı öğrencinin sınırdaki Simon Bolivar Köprüsü'nden geçmelerine izin verileceği bildirildi.

Ticari geçişler için görüşmelerin sürdüğüne işaret eden yetkililer, San Antonio del Tachira, Boca de Grita ve Urena sınır kapılarında toplu aşılama noktalarının kurulacağını kaydetti.

- İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ OCAK 2019'DA KOPTU

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Etiketler : Venezuela KOLOMBİYA SINIR ANAŞMA Venezuela hükümeti
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